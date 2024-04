Szenen eines zerbröselnden Landes

Zum Wochenstart ein paar Impressionen von vergangener Woche aus diesem einstmals recht friedlichen Land. Nur eine kleine Auswahl, die tatsächliche Menge an Einzelfällen würde jeden Rahmen sprengen. Wetten, dass es auch diese Woche so weitergehen wird? Besser wird’s in Deutschland jedenfalls nicht mehr.

Stuttgart: Machetenschwinger auf Stuttgarter Volksfest. Trotz Eingangskontrolle! Menschen fliehen in Panik. Täterbeschreibung: null Hirn, null Plan, null Vorhaut! Festnahme! Ende. Weiterlesen auf Ansage.org

