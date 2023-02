Supermarktkette als woker Volkserzieher: Fleisch verschwindet aus dem Sortiment

Der deutsche Discounter-Konzern Lidl will auf ein grünes Sortiment umsatteln: Fleisch und andere tierische Erzeugnisse werden im Sortiment fortan nach und nach zunehmend durch pflanzliche Produkte ersetzt, kündigte der Chef-Einkäufer der Kette an. Er beschreibt den Wechsel als “alternativlos”, denn es gebe ja nur einen Planeten. Glücklicherweise gibt es aber mehr als einen Discounter, befinden die Kunden und kündigen an, fortan einfach anderswo einkaufen zu wollen.

Man müsse sich so ernähren, dass “unsere planetaren Grenzen” berücksichtigt werden und die Ressourcen der Erde für zehn Milliarden Menschen reichen, so Chefeinkäufer Christoph Graf gegenüber der “Lebensmittelzeitung”. Der Fleischkonsum müsse daher deutlich sinken. Bis 2025 will man das Sortiment umgekrempelt haben.

Weiterlesen auf Report24.news

2.4 7 Bewertungen Artikel Bewertung