Studie: Das im Labor gezüchtete Fleisch kann Krebs verursachen

Synthetisches Fleisch wurde von Bill Gates und den globalistischen Eliten am WEF als Lösung für den sogenannten Klimawandel angepriesen. Nun hat sich jedoch gezeigt, dass genau dieses Lebensmittel über die unsterblichen Zelllinien, die zu seiner Herstellung verwendet werden, Krebs verursacht.

Naturalnews.com berichtet: Raw Egg Nationalist (REN) hat dieses Thema in einem Beitrag für den National Pulse am 17. Februar unter Berufung auf einen Artikel von Bloomberg beleuchtet. In dem Artikel vom 7. Februar von Bloomberg-Autor Joe Fassler wird erklärt, warum Unternehmen, die Fleischimitate herstellen, unsterbliche Zelllinien für ihre Produkte verwenden.

„Normale Fleischzellen teilen sich nicht einfach ewig weiter. Um die Zellkulturen in einem Umfang wachsen zu lassen, der groß genug ist, um ein Geschäft zu betreiben, verwenden mehrere Unternehmen … im Stillen sogenannte unsterbliche Zellen, etwas, das die meisten Menschen nie absichtlich gegessen haben“, schrieb Fassler.

Während unsterbliche Zelllinien „ein Grundnahrungsmittel der medizinischen Forschung sind“, merkte Fassler an, dass diese technisch gesehen vorkrebsartig sind und manchmal sogar vollständig krebsartig sein können.

„Das Problem ist, dass sich die Materialien, die zur Herstellung des Produkts verwendet werden – ‚unsterbliche Zelllinien‘ – ewig vermehren, genau wie Krebs. Das bedeutet, dass es sich hierbei in Wirklichkeit um Krebs handelt.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung