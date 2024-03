Studie aus Finnland: Woke-Sein macht unglücklich, ängstlich und depressiv

Psychologische Forscher in Finnland haben einen Test entwickelt, mit dessen Hilfe das Engagement des Einzelnen für die Zustimmung zu „sozialer Gerechtigkeit“ gemessen werden kann. Bei einer größeren Untersuchung in der finnischen Bevölkerung sind sie dabei zu einigen überraschenden Erkenntnissen gelangt – unter anderem zu einer negativen Korrelation zwischen progressiven Idealen und dem Glücksniveau.

Die im Scandinavian Journal of Psychology veröffentlichten Ergebnisse lassen vermuten, dass andere westliche Länder ähnliche Muster bei ihren sozial bewussten Bürgern feststellen. Die Studie mit dem Titel „Construction and validation of a scale for assessing critical social justice attitudes“ (Konstruktion und Validierung einer Skala zur Bewertung von kritischen Einstellungen zur sozialen Gerechtigkeit) erschien am 14. März 2024. Weiterlesen auf tkp.at

