Straflager für AfD-Mitglieder: Lehrer sorgt für Eklat an sächsischer Schule

Das Superwahljahr in Mitteldeutschland ist auch in den Schulen ein heißes Thema. Dabei scheint es mancher Lehrer mit der Neutralität nicht so genau zu nehmen.

„Zum Beispiel wäre es sehr effizient, alle AfDler in ein Straflager sperren zu lassen und sie umzubringen. Jedoch wäre das absolut nicht legitim. Weil, wenn wir hier in Deutschland Menschen ins Straflager sperren und sie umbringen, würde das gegen den Legitimitätsgrundsatz verstoßen“, dieser Satz sorgt nicht nur bei einigen Schülern für Unruhe, sondern ruft auch zahlreiche Eltern auf den Plan. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

