Stern Buchholz: Das Scheitern eines Flüchtlingsheims | NIUS Originals

Wie geht es in deutschen Flüchtlingsheimen zu? Im Juli werden wir durch eine brutale Messerattacke auf die Unterkunft in Stern Buchholz am Rande von Schwerin aufmerksam. Als wir über den Fall berichten, melden sich bei uns Whistleblower und erzählen von Messerattacken, Schlägereien, mutwillige Beschädigung, Vergewaltigungen, kurz: von unfassbaren Zuständen in der ehemaligen Militärkaserne. Wir reisen nach Stern Buchholz und sprechen mit den ehemaligen Mitarbeitern, wir werten interne Dokumente aus, reden mit Anwohnern und AfD-Politiker Jan-Phillip Tadsen. Uns ergibt sich das Bild einer gescheiterten Flüchtlingspolitik, sichtbar auf einem unscheinbaren Gelände mitten in Norddeutschland.

Die ganze Reportage ansehen auf nius.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung