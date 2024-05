Staatlich geförderter Verein rät Minderjährigen zu Geschlechtswechsel und Amputationen

„Queer Lexikon“ – so nennt sich die wohl größte deutsche „Online-Anlaufstelle für sexuelle, romantische und geschlechtliche Vielfalt“. Kindern ab 12 Jahren werden auf dieser von der Bundesregierung – genauer gesagt dem Regenbogenportal – empfohlenen Plattform nicht nur die neusten „Queer“-News, ein Podcast, Videos und Info-Materialien präsentiert, sie können sich in einer gigantische Liste auch die „wissenschaftlich“ aufbereiteten Merkmale der angeblich unendlichen Anzahl an Geschlechtern zu Gemüte führen – und prüfen, ob sie vielleicht „Neutrois“, „Aliagender“, „Epicene“ oder „Demiagender“ sind. Doch das ist im Vergleich zum hauseigenen „Kummerkasten“ harmlos – hier werden Jugendliche aktiv und im direkten Austausch in die Trans-Identität gedrängt. Weiterlesen auf Apollo News.net

