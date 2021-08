Laut einem Sprecher der Agentur wurden die Plakate in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Dienstleister auf Mallorca angebracht. Die Örtlichkeit, rund um den Ballermann, sei natürlich kein Zufall. Schließlich ginge an dem Strandabschnitt inzwischen die Party beinahe wie vor Corona weiter. Und viele der dort Feiernden sind noch nicht oder zumindest nicht vollständig geimpft. Gleichzeitig lässt der Impfrhythmus in Deutschland bereits spürbar nach.

➡️ Quelle: Artikel im Archiv

