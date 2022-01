Spaziergänge 3.1.2022: Polizeigewalt in Bautzen und Berlin

Schon am vergangenen Montag schockierte ein Video, indem ein Polizist zu sehen ist, der einer Spaziergängerin in den Rücken tritt. Am Montag (3.1.2022) kam es zu einem neuen, schweren Vorfall: Aus vollem Lauf wirft ein Polizist einen Mann grundlos zu Boden. Das Opfer, das auf das Straßenpflaster aufknallt und offenbar verletzt ist, wird danach einfach liegengelassen.

Im zweiten Teil des Videos: Berliner Polizist schlägt Frau in Mannschaftswagen, als Bürger das sehen, wird die Gardine davor gezogen.

