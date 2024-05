So beenden wir das Asylchaos! | JF Doku Teil 4

Die Fakten liegen auf dem Tisch. Und sie sind eindeutig: Illegale Massenmigration hat unser Land verändert, die Sicherheitslage verschlechtert, Extremismus und Judenfeinlichkeit importiert und massive Kosten verursacht. Den Fachkräftemangel lindert sie nicht, im Gegenteil, verstärkt sie noch das Problem des demografischen Wandels, da noch mehr Menschen dauerhaft auf soziale Wohltaten angewiesen sein werden, ohne je einen signifikanten Beitrag zu leisten. Und trotzdem lockt Deutschland auch weiterhin illegale Migranten an, mit Bürgergeld und Neubauwohnungen „exklusiv für Flüchtlinge“, gleichwohl mit dem Versprechen, niemanden mehr abzuschieben, der es einmal hierhin geschafft hat. Parallel dazu hat sich in Deutschland ein gesellschaftliches Klima etabliert, in dem jeder als Fremdenfeind, Rechtsextremer oder „Nazi“ beschimpft wird, der diese selbstzerstörerische Politik nicht mittragen will. Doch wo soll das enden?



