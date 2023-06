Sie täuschen immer dreister

Carsten: Die meisten Medien titeln gestern : Die AfD will die Auflösung der EU! Das klingt schrecklich nicht wahr? Nach Chaos und Panik? Die Wahrheit ist: Die AfD will die „geordnete“ Auflösung der EU! Das klingt nicht so gut und man kann keine Wähler täuschen, nicht wahr?

