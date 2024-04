Selbstbestimmungsgesetz: Das sagen Frauen dazu

Am Freitag wurde im Bundestag das neue Selbstbestimmungsgesetz offiziell verabschiedet. Demnächst dürfen Männer per Sprechakt ihr Geschlecht ändern und in die Damenumkleide. Eine Demonstration von Frauen vor dem Parlament hat sich während der Abstimmung noch einmal gegen dieses Gesetz stark gemacht. Die Feministinnen sehen ihre Schutzräume und Freiheiten in Gefahr. NIUS war vor Ort und fragte, warum die Frauen das Gesetz ablehnen. Schauen Sie sich die Antworten der Frauen an: Sie beklagen ihren Unmut und erklären, wieso dieses Gesetz unzumutbar für jede Frau ist.

