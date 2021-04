Schwerer Einsatz für die Polizei in Schorndorf: Eine Frau wagt es einen Apfel zu essen

09.04.2021: Das geht ja in einer Diktatur überhaupt nicht. Da wagt es doch tatsächlich eine Frau einen Apfel in der Öffentlichkeit zu essen. Nur mit zahlreichen Einsatzkräften gelang es die Schwerverbrecherin zu verhaften. Es ist nur noch irre, was in diesem Land passiert!

