Schweizer Wissenschaftssendung erklärt Klima-Leugner für geisteskrank

Wer den menschengemachten Klimawandel bezweifelt, hat einen Hirnschaden: Das behauptet die Schweizer SRF-Wissenssendung „Einstein“. Der Grund dafür, dass jemand den CO2-Ausstoss nicht bereitwillig so reduziere, wie es nötig sei, liege an einer kognitiven Verzerrung und damit an einer veränderten Hirnstruktur. Klimaleugner werden damit praktisch für geisteskrank erklärt.

Symptom sei, dass die Erderwärmung von den Betroffenen einfach ignoriert würden. Die Leugner würden bei Bedrohungen lieber bei ihren vorgefassten Meinungen bleiben. Weiterlesen auf AUF1.info

2 4 Bewertungen Artikel Bewertung