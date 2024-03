Schweden-Politikerin geläutert: „Habe meine Meinung über Einwanderung geändert“

Fehler machen ist menschlich. Nur wer nichts macht, macht bekanntlich keine Fehler. Wichtig ist es jedoch zu reflektieren und gegebenenfalls auch Irrtümer einzugestehen. Dies fällt oft schwer – aber über den eigenen Schatten zu springen, verhilft am Ende zu mehr Glaubwürdigkeit. So reflektiert nun etwa die schwedische Politikerin Louise Meijer über die Einwanderungspolitik in einem Kommentar und verabschiedet sich von der „Refugee Welcome“-Politik, der sie früher einmal anhing.

In einem Kommentar in der Zeitung „Expressen“ schreibt die Politikerin Louise Meijer, die für die Moderate Partei im Parlament sitzt, ganz offen: „Ich gebe zu, dass ich in der Einwanderungsfrage Fehler gemacht und inzwischen meine Meinung geändert habe.“ (..) „Stattdessen vertrete ich jetzt eine noch striktere Migrationspolitik als die, die ich damals abgelehnt habe„. Weiterlesen auf Der Status.at

