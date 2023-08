Schwarzhaarige vergewaltigen Frau in Stuttgarter City

Die Polizei sucht drei Männer, die am Sonnabendmorgen um 4 Uhr in Stuttgart an einer Vergewaltigung einer 27 Jahre alten Frau beteiligte waren. Zwei der Männer sollen demnach 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 180 und 195 Zentimeter groß sein, kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart tragen. Über Akzent und ethnische Zugehörigkeit gibt sie keine Beschreibung heraus.

Nur so viel: „Einer dieser Männer trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte einen auffällig großen Leberfleck unter dem linken Auge. Zu dem dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.“ Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung