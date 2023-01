Schwab: Krisen könnten „große Teile der Weltbevölkerung“ auslöschen

WEF Davos 2023 – In seiner Eröffnungsrede am Dienstag in dem kleinen schweizerischen Nobelort Davos resümierte Schwab, dass die Welt zwar derzeit „noch nie dagewesene und vielfältige Krisen“ erlebe, doch dass man diese als Chance betrachten solle.

So sei die Welt zwar mit existenziellen Bedrohungen wie „dem Klimawandel, der Ausbeutung der Natur, eventuellen nuklearen Zwischenfällen oder sogar Kriegen, extremer Armut und Viruserkrankungen konfrontiert“, die „zur Auslöschung großer Teile der Weltbevölkerung führen“ könnten, doch die dringendste Krise ist ihm zufolge die Spaltung in den Gesellschaften.

