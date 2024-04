Schottland & Polen: Wer Trans-Agenda kritisiert, soll in den Knast

Im woken Zeitalter wiegt offenbar nichts so schwer wie angebliche „Hassrede“ gegen sogenannte „geschützte Gruppen“. Um als bösartiger Mensch gebrandmarkt und aus der öffentlichen Geltung gedrängt zu werden, reicht dabei schon der Hinweis darauf, dass „Transfrauen“ biologische Männer sind. Diese Feststellung soll in Zukunft sogar strafrechtlich relevant sein: In Schottland tritt ein solch verrücktes Gesetz bereits in Kraft, auch die neue Globalisten-Regierung in Polen kann sich dies aber offenbar vorstellen. Weiterlesen auf Der Status.at

