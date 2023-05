Scholz sieht in Kenia „großes Potenzial für Fachkräftemigration“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei seinem Besuch in Kenia für die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem ostafrikanischen Land starkgemacht. „Wir sehen in Kenia ein großes Potenzial für die Frachkräftemigration in vielen Bereichen unserer Wirtschaft“, sagte Scholz nach einem Treffen mit Kenias Staatschef William Ruto am Freitag in Nairobi. Die Bundesregierung wolle „verstärkt reguläre, legale Zuwanderungsmöglichkeiten für jene schaffen, die in Deutschland arbeiten wollen“, sagte der Kanzler.

Gleichzeitig solle irreguläre Migration zurückgedrängt werden, sagte Scholz. Dies sei eine „Win-Win-Situation für die Länder, die daran teilnehmen“.

Weiterlesen auf Welt.de (Artikel im Archiv)

