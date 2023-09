Schock-Zustände an Schulen: „Problem sind die kaputten deutschen Familien“

In Deutschlands Klassenzimmer kommt es immer wieder zu hässlichen Szenen. Gegenüber dem „Stern“ erzählt eine Gruppe Lehrer, was sie sich von Eltern und Schülern anhören müssen – und was passieren muss, damit sich das ändert.

Laut einer Lehrerin liegt die Situation an den Schulen vor allem an den „kaputten deutschen Familien“. Dem „Stern“ sagt sie: „Wenn ich im Bekanntenkreis erzähle, ich sei Lehrerin an einer Hauptschule, heißt es sofort: Das ist bestimmt schwierig mit den vielen Ausländern. Ich sage dann: Die sind nicht unser Problem. Unser Problem sind die kaputten deutschen Familien.“ Weiterlesen auf Focus Online

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung