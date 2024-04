Schleswig-Holstein: Polizeieinsatz wegen patriotischer Wandergruppe

Eckernförde. – Wandern in der Natur – eine Aktivität, der viele Deutsche vor allem in den wärmeren Monaten des Jahres nachgehen. Nicht umsonst schrieb schon Goethe: „Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen“. Um diesen Spruch zu beweisen, lud die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, in Schleswig-Holstein zum Wandern ein. Doch die schöne Wanderung wurde durch einen Polizeieinsatz unterbrochen – der Grund: die deutschen Nationalfarben und ein kritischer älterer Herr. FREILICH sprach mit den Betroffenen über diese ungewöhnliche Polizeikontrolle. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

