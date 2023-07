„Scheiß Deutscher, ich töte dich“ – Bewaffneter Syrer in Klinik eingewiesen

Bürger der mecklenburg-vorpommerischen Stadt Neubrandenburg haben über einen Mann geklagt, der offenbar immer wieder mit einem Messer Einwohner bedroht. Nun wurde er festgenommen und in eine Klinik eingewiesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Anlaß sind offenbar mehrere Vorfälle in Neubrandenburg. So schilderte ein Einwohner dem Nordkurier jüngst, er sei am vergangenen Donnerstag mit seinem Hund spazieren gegangen, als ein junger Mann auf ihn zugekommen und vor ihm stehengeblieben sei. Der Fremde habe ihn am Gürtel gepackt und gesagt: „Scheiß Deutscher, ich töte dich.“

Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung