Sarrazin: Wir zahlen 50 Milliarden Euro pro Jahr für falsche Migration!

Kein Thema ist den Deutschen gerade wichtiger als die Frage, wie wir künftig mit Flucht und Zuwanderung umgehen. Aber: Was kostet uns eigentlich die Migrations-Krise?

„Ich schätze den Betrag, der jetzt aktuell im Jahr anfällt, auf etwa 50 Milliarden Euro“, sagt Thilo Sarrazin. Der Bestseller-Autor („Deutschland schafft sich ab“) hat die Kosten für Gesundheitsversorgung, Wohnungsunterstützung, Geldleistungen, Schul-Unterricht, Polizei-Einsätze, die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt zusammengerechnet – und kommt auf diese Summe. „50 Milliarden Euro im Jahr eine absolute Untergrenze“, so der Ex-SPD-Politiker bei „Schuler! Fragen, was ist“.

Sarrazin sagt weiter, dass das natürlich auch ein Grund für die unzureichend ausgestattete Bundeswehr und die marode Infrastruktur (Bahn, Autobahnbrücken) in Deutschland sei: „Das ist ja all das Geld, was dafür nicht mehr zur Verfügung steht, weil es für falsche Migration ausgegeben wird.“ Quelle: nius.de

