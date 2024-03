Sachsen-Anhalt: Pfarrer verliert Stelle wegen AfD-Kandidatur

Weil er als Parteiloser für die AfD bei der Stadtratswahl im sachsen-anhaltinischen Quedlinburg kandidiert, hat der evangelische Kirchenkreis Egeln einem Pfarrer die Beauftragung entzogen. Wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Montag in Magdeburg mitteilte, hat Martin Michaelis, der bisher für den Pfarrbereich Gatersleben (Salzlandkreis) zuständig war, die Landeskirche am 9. März über seine Kandidatur informiert. Daraufhin sei ihm die Verantwortung für den Pfarrbereich am 15. März entzogen worden. Weiterlesen auf Welt.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung