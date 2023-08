Roma-Masseneinwanderung aus Bulgarien: Deutschland ist der “Jackpot”

Wie „Bild“ berichtet, befindet sich in der bulgarischen Stadt Plovdiv das mit 50.000 Einwohnern größte Roma-Viertel Europas. Kinder spielen im Müll, der nie abgeholt wird, mit Backsteinen; überall herrschen Verelendung und Armut. (…) Eine Mutter von neun Kindern erklärt, wie gerne sie doch nach Deutschland kommen würde, wo sie 250 Euro pro Kind bekäme statt der 17 Euro, die ihr in Bulgarien zustehen. Laut dem Bericht gilt Deutschland, “Germoney“, auch hier als Ziel der Wahl, und wer es dorthin schafft (wobei das größere Problem die beschwerliche Reise, nicht der Grenzübertritt und die problemlose Aufnahme in den Sozialsystemen ist), hat den „Jackpot“, so “Bild”. Weiterlesen auf Ansage.org

