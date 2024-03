Richtige Antworten für 250 Euro: Dreiste Betrugsmasche bei Deutsch-Tests

Läuft da gerade ein Riesen-Betrug mit den Deutsch-Tests für Zuwanderer?

Im vergangenen Jahr haben 360.000 Menschen einen Deutschtest absolviert, der ein Teil der Integrationskurse ist. Ausländer sollen dadurch mit den Lebensverhältnissen im Bundesgebiet so weit vertraut gemacht werden, dass sie ohne Hilfe in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbstständig zurechtkommen. Vom Bestehen kann viel abhängen, etwa ein längerer Aufenthalt in Deutschland oder sogar der deutsche Pass. Weiterlesen auf Bild.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung