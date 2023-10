Messer-Angst nachmittags im Eurocity-Schnellzug von Kopenhagen nach Hamburg. In einem Waggon bedroht ein Mann Passagiere mit einem Messer – Großalarm für die Polizei!

Als der Zug zehn Minuten später in den Bahnhof in Neumünster einfuhr, warteten die Polizisten schon am Gleis. Sie durchsuchten alle Abteile und konnten den Messer-Mann schließlich aus dem Zug zerren. Der 28-jährige Syrer wurde festgenommen. Weiterlesen auf Bild.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung