Rede von Fußball Weltmeister Thomas Berthold in Berlin

Seit seiner Rede auf einer Demonstration der ″Querdenker“ in Stuttgart, gehört der ehemalige Fußballprofi und Weltmeister Thomas Berthold zu den Aushängeschildern der Bewegung. Am Samstag sprach Berthold in Berlin vor vielen zehntausend begeisterten Demonstranten. In seinen Aussagen kritisiert Berthold die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, das gesellschaftliche Klima und den Zustand der Demokratie im Land.

