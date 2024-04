Der RBB fordert in einem bunten Social-Media-Post, dass die Deutschen weniger Eier essen sollen. Das sei in Zeiten des Klimawandels ein Gebot der Vernunft. „Aus ökologischer Sicht reicht ein Ei pro Woche“ schreibt der rbb in diesem Kurzvideo abschließend.

Ob beim Frühstück als Frühstücksei, als Spiegelei, Rührei oder als Zutat in Kuchen oder im Mittagessen: Eier werden überall benötigt und sind mit das wichtigste Grundnahrungsmittel der Welt.

