Rassismus-Fakes in Berlin? 83 Prozent der Fälle nicht bestätigt

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) feiert den angeblichen Erfolg im Kampf gegen „Diskriminierung“. Bei näherer Betrachtung entpuppt sich ihre eingerichtete Meldestelle als Rohrkrepierer.

Die Sozialsenatorin vermeldete nun, dass 2023 ein Rekordjahr an erfasstem „Rassismus“ und „Diskriminierung“ in der Hauptstadt gewesen sei. Ein kläglicher Versuch den Erfolg des Projekts herbeizureden. Dabei sprechen die Zahlen eine ganze andere Sprache: in 83 Prozent der gemeldeten Fälle konnte keine Diskriminierung festgestellt werden.

Der Tagesspiegel untersuchte den Bericht und stellte fest, dass nur 66 von 813 Beschwerden als Diskriminierung bestätigt wurden. Bei drei Prozent ließ sich der Fall nicht aufklären und sieben Prozent der Vorwürfe werden noch geprüft. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

