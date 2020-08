Am 22.8. haben in Darmstadt knapp 1000 Menschen gegen die Corona Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Die sehr heterogene Gruppe einte die Ansicht, dass die etablierten Medien nicht mehr objektiv über das Geschehen im Land berichten. Keiner der Befragten äußerte Zweifel an der Existenz von Viren, von der Gefährlichkeit des Coronavirus sei man jedoch nicht überzeugt.

