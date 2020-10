Pünktlich zu Merkels Lockdown-Plänen gibt es einen neuen Rekordwert an Infektionen

Mit Verzögerung! RKI meldet 14 964 Neuinfektionen

Oliver Janich: Na klar, zufällig am dem Tag wo Merkel einen Lockdown durchsetzen will, hat das RKI „Datenprobleme“, was zu einem deutlichen Anstieg der positiv getesteten Menschen führt. Und schon gibt es pünktlich zu Merkels Propaganda-Show einen neuen Rekordwert zu vermelden. Nicht mal bei der Irreführung der Bevölkerung gibt sich das Merkel-Regime noch Mühe.