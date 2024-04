Primitives Hetz-Video mit zerstörtem Deutschland soll Ängste vor der AfD schüren

Filmemacher, die bekanntlich in Deutschland regelmäßig am Trog des Staates und ideologischer Vorkämpfer wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen hängen, haben jetzt in einem Propaganda-Machwerk der übelsten Sorte eine Schreckensvision eines Deutschlands nach der Machtübernahme einer „rechtsextremen Partei“ entworfen. Wen sie dabei im Sinne haben, brauche ich nicht zu erklären.

Der mit Künstlicher Intelligenz generierte Film stammt aus der Hamburger Produktionsfirma „Ponywurst“. Die schreibt über sich selbst auf ihrer Internet-Seite: „Hinter Ponywurst“ stecken ein paar kluge Köpfe mit und um Andreas O. Loff.

Der neue Streifen zeichnet eine finstere, herzerweichende Zukunft in einem von diktatorischen Verhältnissen und Zerfall geplagten Deutschland, für das kein Klischee und keine Propaganda-Masche zu plump ist. (..) Die Ursache des Elends laut dem Narrativ des Streifens: „Remigration“, also Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund. Weiterlesen auf Reitschuster.de

