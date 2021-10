Polizist wegen Verweigerung der Covid-Impfung entlassen – Seine letzten Worten: „Leck mich am Ar..h“

Ein langjähriger Polizist aus dem Bundesstaat Washington nutzte seine letzten Momente im Dienst, um dem Gouverneur, dessen Covid-19-Impfstoffmandat seine Karriere beendete, zu sagen, dass er „mich am Arsch lecken“ solle, und traf damit einen Nerv in einer Nation, die über den Autoritarismus von Impfungen gespalten ist.

Ein virales Video des nicht identifizierten Polizisten begann am Samstag in den sozialen Medien zu kursieren. Es zeigt ihn, wie er sich in seinem Streifenwagen sitzend ein letztes Mal bei seinem Fahrdienstleiter abmeldet. „Dies ist meine letzte Abmeldung, und nach 22 Jahren im Dienste der Bürger des Staates Washington wurde ich gebeten zu gehen, weil ich schmutzig bin“, sagte der Beamte.

Der Polizist sagte nicht, was er mit „schmutzig“ meinte, aber der Radiomoderator Jason Rantz aus Seattle, der ein Interview mit dem Mann gebucht hatte, sagte, er sei entlassen worden, weil er sich dem Covid-19-Impfstoffmandat von Gouverneur Jay Inslee widersetzt habe.

