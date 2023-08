Polizei wappnet sich für Blackout – mit Hunderttausenden veganen Keksen

Wer seine Atomkraftwerke abschaltet und so ohne Not seine Energie-Versorgung gefährdet, muss für den Spott nicht sorgen. Über Rest-Europa, zumindest seinen südlichen Teil, lacht in diesem Sommer die Sonne – über Deutschland lacht die Welt. Nicht nur, dass die Polizei in der Bundesrepublik jetzt zu besonderer Vorsorge greift aus Angst vor einem Blackout – diese Vorsorge muss im „besten Deutschland aller Zeiten“ natürlich auch politisch korrekt sein. Zum Notfallpaket, dass sich jetzt die Polizei in Nordrhein-Westfalen anschaffen will, gehören unter anderem Hunderttausende Kekse. Die – selbstverständlich – vegan und laktosefrei zu sein haben. Weiterlesen auf Reitschuster.de

