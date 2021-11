Pflegekraft: „Mir platzt der Kragen“ – was hier jetzt in Deutschland abgeht

„Mir platzt der Kragen“ – was hier jetzt in Deutschland abgeht, ist eine knallharte Lüge. Wann macht es bei Euch klick? Eine Freundin, die in einer Notaufnahme arbeitet, berichtet, dass 90 Prozent Geimpfte mit schweren Verläufen sind. Eine Ärztin am Ort ließ vier Patienten ins Krankenhaus einweisen, alle geimpft – doppelt und dreifach, ebenso mit schweren Verläufen. Die Pflegekraft über den Druck auf Pflegekräfte: ihr müsst euch impfen, sonst habt ihr keine Arbeit mehr.

