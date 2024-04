Peter Hahne: Was ist bloß aus der CDU geworden

Täglich könnte man neue Beispiele auflisten, was aus der Partei Adenauers und Kohls geworden ist. Wie verlogen die Beschwörungen des Christlichen und des Konservativen sind. Nachfolgend eine Auswahl an Beispielen.

Innerhalb nur weniger Stunden bejubelte die CDU einen Neueintritt und ging zeitgleich vor dem Islam in die Knie. Und der dumme Wähler merkt nicht, dass (aus der Sicht jedes Imams und auch der Logik) nur eins von beiden geht. Man strich eine wichtige Passage aus dem Entwurf des neuen Grundsatzprogramms, der muslimische Zuwanderer (was eigentlich selbstverständlich sein sollte) an deutsche Werte binden will. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

