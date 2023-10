Täglich kommen bis zu 300 Palästinenser in griechischen Flüchtlingslagern an. Die meisten werden erfahrungsgemäß nach Deutschland weiterziehen.

In griechischen Medien häufen sich dieser Tage Meldungen, dass „aufgrund der Lage im Nahen Osten“ Unruhe in den großen Flüchtlingslagern herrsche. Es käme dort vermehrt zu Protesten und Ausschreitungen. Im Lager von Samos sei es dieser Tage zu Ausschreitungen mit Blick auf den Konflikt in Israel gekommen. Weiterlesen auf nius.de

