Orban warnt vor geheimen EU-Plan: Friedenssoldaten für die Front in der Ukraine?

Der laut Viktor Orban (59) bereits unter den Staatschefs der EU-Nationen diskutierte Plan für die Entsendung zehntausender Friedenssoldaten in den Osten der Ukraine klingt vordergründig vernünftig: Diese EU-Truppen, so die Intention, sollen die beiden Kriegsparteien trennen und damit eine Waffenstillstandszone absichern – es soll so zu einem raschen Ende der blutigen Kampfhandlungen kommen.

Doch der ungarische Ministerpräsident sieht in diesem Plan eine extrem große Gefahr: “Wir nähern uns damit dem dritten Weltkrieg”, sagt Viktor Orban in einem aktuellen Interview mit dem Sender Kossuth Radio.

Und es ist ziemlich klar, wie Orban dies meint: Stehen deutsche, britische, französische, polnische und vielleicht auch österreichische Einheiten als Friedenstruppen in den Trümmerfeldern von Bakhmut und anderen Frontstädten, kann es sehr schnell zu Zwischenfällen kommen.

Weiterlesen auf Exxpress.at

5 12 Bewertungen Artikel Bewertung