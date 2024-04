‚Oma Tirade‘ rastet aus: Strack-Zimmermann beschimpft kritisches Volk

Als „Oma Courage“ wollte Strack-Zimmermann in den Wahlkampf ziehen – eigentlich schon grotesk genug vor dem Hintergrund, dass die Benennung sich an „Mutter Courage“ anlehnt, eine Kriegshändlerin in einem Brecht-Stück. Doch nach dem ersten Gegenwind ist daraus offenbar „Oma Tirade“ geworden. Ihr Wahlkampf-Auftritt in Ravensburg in Baden-Württemberg lockte nämlich kaum jemanden hinter dem Ofen hervor. Gerade einmal knapp 300 Menschen waren gekommen – und die meisten nicht einmal, um ihrer Stimme zu lauschen, sondern ihren Widerspruch mit der irren Kriegstreiberei und ruinösen Ampel-Politik kundzutun. Weiterlesen auf Der Status.at

