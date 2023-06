Özdemir plant Werbeverbot: Auch Natur-Joghurt und Käse sollen ungesund sein!

Mit einem knallharten Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel will Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (57, Grüne) Übergewicht bei Kindern bekämpfen. Immerhin 15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen sind zu dick.

Allerdings will Özdemir nicht nur an Kinder gerichtete Werbung für Schokolade, Chips und Co. verbieten. Sein überarbeiteter Gesetzentwurf (Stand 12. Juni) würde auch Werbung für fast alle Molkereiprodukte auf den Dick-Mach-Index stellen und extrem einschränken.

Weiterlesen auf Bild.de (Artikel im Archiv)

3.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung