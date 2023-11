Nordische Staaten schließen Abschiebe-Allianz

Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden haben sich zu einer Allianz zusammengeschlossen, um Abschiebungen illegal eingereister Migranten zu erleichtern. Sie vereinbarten auf einem Treffen in Kopenhagen, künftig gemeinsame Abschiebeflüge durchzuführen, um Migranten ohne Aufenthaltsberechtigung in ihre Herkunftsstaaten zurückzubringen. Die Flüge sollen in Zusammenarbeit mit der EU-Grenzschutzbehörde Frontex organisiert werden. Weiterlesen auf welt.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung