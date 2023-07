Nicht mehr mein Land

Deutschland hat die Kontrolle restlos verloren. Alleine das letzte Wochenende: Mehrere Messerangriffe im Rheinland, in Dresden, in Bad Hönningen, in Berlin. Zwei Tote. In Hamburg verprügeln Clan-Mitglieder nachts eine Krankenschwester in der Notaufnahme – schwer verletzt! In Aue wird ein Lokführer von einem jungem Afghanen zusammengschlagen und schwer verletzt, nachdem er einen Streit schlichten wollte. Und Eritrea hält seine Bundeskampfspiele bei uns in Gießen ab; zuerst beschwichtigt die Polizei, alles wäre okay – dann eskaliert die Szene.

Ich will mein altes Land zurück! Sofort!

