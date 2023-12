Neue Klimastudie warnt jetzt vor Eiszeit statt Hitze in Europa

Eiseskälte statt Hitze? Ein neuer Klimabericht, pünktlich zum Internationalen Klimagipfel in Dubai, warnt vor dem Beginn einer europaweiten Eiszeit. Der von einem internationalen Team von 200 Forschern erstellte und vom Bezos Earth Fund finanzierte Tipping-Point-Bericht ist die jüngste in einer Reihe von Warnungen vor den „extremsten Auswirkungen des Klimawandels“.

Tim Lenton, Professor für Klimawandel an der University of Exeter in Großbritannien und Verfasser der Studie, warnt, dass die Erde kurz davor steht, gefährliche „Wendepunkte“ zu überschreiten, die nicht in eine Klimaerwärmung, wie sie Klimaideologen immer beschreien, sondern in eine Eiszeit in Europa führen könnten. Weiterlesen auf Apollo News.net

