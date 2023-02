Nannte Minister „Vollidiot“: Habeck zeigt Internet-Pöbler an

Gegen einen 58-Jährigen aus Hamburg ermittelt der Staatsschutz (LKA 73) wegen Beleidigung und übler Nachrede. Der Strafantrag kommt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne).

Der mutmaßliche Täter hatte am 8. September um 18.47 Uhr auf Twitter über Habeck geschrieben: „Schmeißt diesen Vollidioten endlich raus #GruenerMist“.

Anlass: Er hatte sich offensichtlich darüber geärgert, dass Habeck in der Sendung „Maischberger“ gesagt hatte, dass Bäckereien zwar aufhören könnten zu produzieren, deshalb aber nicht insolvent seien. Was in der Tat ziemlicher Unfug war. Aber eben kein Grund für Pöbelei. Und für Beleidigungen schon gar nicht.

Weiterlesen auf Bild.de (Artikel im Archiv)

3.5 8 Bewertungen Artikel Bewertung