Nächster Sturz von Joe Biden

Es war eine feierliche Abschlussfeier der U.S. Air Force Academy (in El Paso County im Bundesstaat Colorado). Der US-Präsident höchstselbst war dabei. Doch ausgerechnet als tosender Applaus ertönte, stürzte Joe Biden, und zwar schwer. Eine heftige Debatte über die Amtsfähigkeit des Präsidenten tobt nun im Netz.

Es ist nicht die erste Panne Bidens. Man weiß nicht mehr recht die wievielte es ist. Sein Händeschüttler mit der Luft ging um die Welt, und ebenso sein Sturz vom Fahrrad, inmitten seiner Fans. Angekommen in Israel fragte Joe Biden auf dem Ben Gurion Airport in Tel Aviv: „What am I doing now?“ („Was tue ich jetzt?“). Mehr auf Exxpress.at

