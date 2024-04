Nächster EU-Irrsinn: Deutschland soll Europas Sparguthaben absichern

Am Donnerstag stimmte der Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments für eine Reform der Einlagensicherung in Europa. Die Änderungen sehen unter anderem vor, dass EU-Banken Mittel zur Einlagensicherung zusätzlich in einem neuen europäischen Topf ansammeln müssen, der in Form von Krediten angezapft werden soll, wenn Mittel aus einer nationalen Einlagensicherung nicht ausreichen. Deutsche Abgeordnete und die Vertretungen der rund 350 deutschen Sparkassen und 700 Volksbanken hatten dies abgelehnt.

Die als dritte Säule der sogenannten Bankenunion geplante gemeinsame Einlagensicherung (Edis) war zuvor im Rat der Finanzminister gescheitert, unter anderem am deutschen Widerstand. Weiterlesen auf Der Status.at

