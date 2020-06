Nach Revolte und Bedrohung der Schiffscrew – Malta lässt 425 Migranten an Land gehen

Malta hat 425 Migranten an Land gelassen, ein Aufstand der Migranten an Bord der „Europa II“ war der Grund, dass die Regierung in Valletta jetzt reagierte. Wie dw.com berichtet, machte das Kabinett von Premierminister Robert Abela zugleich deutlich, dass Personen ohne Asylberechtigung sofort abgeschoben würden. Malta sei „entschlossener denn je, mit Libyen zusammenzuarbeiten“, um die Flucht über das Mittelmeer zu unterbinden. Den anderen EU-Staaten warf Abela Untätigkeit und fehlenden Rückhalt in der Flüchtlingsfrage vor. Trotz vieler Reden von Solidarität wolle fast niemand die Geretteten aufnehmen. Hingegen lasse sich mit Libyen – so die Regierung weiter – eine „wirksame und konkrete Lösung“ gegen die illegale Einwanderung finden.

Wie ilgiornale.it berichtet, waren die Ausländer von der maltesischen Regierung auf vier private Schiffe der Firma Captain Morgan verteilt worden, nachdem sie zu zwei verschiedenen Zeiten, am 30. April und am 7. Mai, auf See geborgen worden waren. Angesichts der Schließung der Insel, die umso mehr durch die Präventivmaßnahmen nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie bedingt war, wurde beschlossen, vier Schiffe bereitzustellen, auf denen die Ausländer vorübergehend untergebracht werden konnten.

Nach etwa 40 Tagen spitzte sich die Situation an Bord jedoch zu, wie der maltesische Premierminister Abela gegenüber „Malta Independent“ bezeugte, ohne den von außen ausgeübten Druck verschiedener internationaler Vereinigungen zu berücksichtigen, die sich dafür einsetzten, dass Ausländer von Bord gehen und anschließend in geeigneten Einrichtungen untergebracht werden.

Die heftigsten Proteste brachen Berichten zufolge am Freitag, dem 5. Juni, aus, zeitgleich mit der Verschlechterung der Wetter- und Seebedingungen. „Bis Samstagmorgen hatten wir nicht die Absicht, das Schiff andocken zu lassen, aber die Situation wurde komplexer. Die Sicherheitskräfte sagten uns, dass einige Migranten in die Küche eingedrungen seien und Messer gestohlen hätten“, sagte der maltesische Premierminister gegenüber dem Fernsehsender „One“.

„Sie bedrohten die Besatzung und sagten, sie würden die Gaskanister in Brand stecken“, fährt Abela fort und erklärt, dass er gezwungen war, die Nicht-EU-Bürger von Bord gehen zu lassen, um unnötige Risiken für die Besatzungsmitglieder zu vermeiden, die Opfer des Angriffs wurden. Die logischste und schnellste Lösung wäre gewesen, der Armee zu befehlen, direkt an Bord einzugreifen, sagt Abela, aber die Situation hätte außer Kontrolle geraten können mit der realen Gefahr, während des Blitzangriffs Tod oder Verletzungen zu verursachen.

Was die Nicht-EU-Bürger betrifft, so fügt der Premierminister von Malta hinzu: „Wir dürfen nicht vergessen, dass einige von ihnen mehr als 40 Tage auf See waren. Wir haben unsere Pflicht getan, wir haben sie gerettet und auf ihre Grundbedürfnisse reagiert, aber ein Mensch kann nicht 40 Tage auf einem Kreuzfahrtschiff bleiben“.