Nach Kritik an pinkem Auswärtstrikot – DFB verhöhnt eigene Fans

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat auf Kritik am neuen Auswärtstrikot für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer reagiert. In einem etwa 40 Sekunden langen Videoclip, den der DFB am Sonntag in Kooperation mit dem Ausrüster Adidas veröffentlicht hatte, gehen Nationalspieler, Sportfunktionäre und andere Prominente auf vermeintliche Kritik aus den sozialen Medien ein. Am Ende des Clips antwortet Nationalspieler Florian Wirtz auf die Aussage „Das ist doch kein Deutschlandtrikot“ mit: „Doch, ist es.“ Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

