Nach Booster-Impfung: Bürgermeister dauerhaft dienstunfähig

Für die kleine Stadt Oberriexingen im Landkreis Ludwigshafen steht bald eine außerordentliche Bürgermeisterwahl an. Zum 1. April wird Frank Wittendorfer, der bisherige Bürgermeister von Oberriexingen, von Landrat Dietmar Allgaier in den Vorruhestand versetzt. Wittendorfer, erst 41 Jahre alt, ist seit anderthalb Jahren schwer erkrankt: Er leidet am sogenannten Post-Vac-Syndrom, einem Impfschaden. Seit November 2021 kämpft er mit den Folgen seiner Corona-Auffrischungsimpfung. Anfangs wurde dies fälschlicherweise als Long-Covid diagnostiziert. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 1 Bewertung Artikel Bewertung